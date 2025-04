Incidente fra 2 camion e 3 auto, A1 chiusa tra Roma e Frosinone

agenzia

4 chilometri di coda. Intervenuta eliambulanza per ferito grave

ANAGNI, 11 APR – Incidente stradale grave questa mattina poco dopo le 10 sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto al confine tra le province di Roma e Frosinone. Al momento è chiuso il segmento tra i caselli di Ferentino e di Colleferro sulla carreggiata che porta a Roma, per un incidente avvenuto al Km 603 e che ha coinvolto due camion e tre auto. Ci sono alcuni feriti. Nel tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 chilometri di coda. Sulla carreggiata opposta, quella con le corsie che portano a Napoli, ci sono 4 chilometri di coda per curiosi. Sta operando la Polizia Stradale di Frosinone, il 118 anche con un’eliambulanza per trasferire a Roma uno dei feriti più gravi e il personale di Autostrade per l’Italia. Al momento per chi viaggia in direzione di Roma l’uscita obbligatoria è a Ferentino.

