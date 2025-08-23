Incidente fra pulmini con 16 bambini, Polstrada li soccorre

agenzia

In tangenziale a Bologna, nessun ferito grave

BOLOGNA, 23 AGO – Non ha avuto gravi conseguenze un incidente, che ha coinvolto due minivan con a bordo 16 bambini, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla tangenziale di Bologna, nei pressi dell’uscita 3. Gli occupanti, di età compresa tra i 7 e i 13 anni, stavano rientrando da una gita sulla riviera romagnola, diretti a un campeggio estivo sull’Appennino modenese, quando i mezzi su cui viaggiavano, guidati dagli autisti-accompagnatori, si sono tamponati, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute, oltre a diverse ambulanze del 118, le pattuglie della Polizia Stradale della sottosezione Bologna. Cinque bambini sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre gli altri, rimasti illesi, sono stati accompagnati nella sede della Polstrada dove, per stemperare l’attesa, dopo una cena a base di pizza sono stati intrattenuti dagli agenti con una visita guidata alle auto di servizio e alle attività della Polstrada. Dopo qualche ora, tutti sono potuti rientrare al campeggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA