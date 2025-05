Incidente Frecce Tricolori, parte di aereo in vendita su web

agenzia

Scoperta dei Carabinieri Tutela patrimonio monitorando rete

TRIESTE, 23 MAG – Una parte dell’equilibratore di una delle Frecce Tricolori coinvolte nell’incidente aereo del 6 maggio scorso a Pantelleria era stato messo in vendita su Ebay. Lo ha anticipato il Tgr della Rai Fvg che cita i Carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Roma. I militari, nel corso delle attività di monitoraggio della rete internet alla ricerca di beni culturali posti in vendita in modo illecito, hanno trovato il pezzo dell’aereo, in vendita. Secondo quanto scrive Tgr Fvg, si tratterebbe di una porzione di velivolo di fondamentale importanza per gli accertamenti tecnico-specialistici in corso. L’equilibratore, infatti, è una parte aerodinamica che consente di cabrare o picchiare. La Procura Militare di Verona, titolare delle indagini in quanto competente sul 313/o Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivolto – dove hanno sede le Frecce Tricolori – ha emesso subito un decreto di perquisizione per acquisire l’alettone. Questo è stato recuperato dai Carabinieri di Pantelleria vicino all’ aeroporto dell’isola, dove era stato trovato dal cittadino che l’aveva posto in vendita e che è stato però molto collaborativo nel corso delle attività di polizia giudiziaria.

