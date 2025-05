Incidente galleria A10, ferite madre e bimba, 10 km di coda

agenzia

Nell'imperiese in un tratto a doppio senso di marcia

IMPERIA, 13 MAG – Sei mezzi sono stati coinvolti in un incidente nella galleria Aprosio lungo l’A10 Genova-Ventimiglia all’altezza di Vallecrosia (Imperia) in un tratto a doppio senso di marcia per la presenza di un cantiere. Tra i feriti una giovane mamma di 22 anni e la figlia di un anno. L’autostrada è stata chiusa per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e sono segnalati oltre 10 chilometri di coda verso Genova e oltre 5 verso Ventimiglia. I mezzi coinvolti sono un camion, un camper e altri quattro mezzi. La centrale operativa di Concessioni del Tirreno ha istituito un’uscita obbligatoria ad Arma di Taggia (Imperia) per i mezzi pesanti con stazza superiore alle 7,5 tonnellate. Istituita invece un’uscita obbligatoria a Ventimiglia per i mezzi pesanti diretti verso Genova, mentre si consiglia l’uscita ai caselli di Sanremo e Bordighera per il traffico leggero diretto verso il confine. Secondo l’Asl 1 imperiese nell’impatto sono rimasti feriti una madre di 22 anni, che è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), mentre la figlia di un anno è stata trasferita, sempre in elicottero, all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Altri due feriti sono stati trasferiti all’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo per traumi minori.

