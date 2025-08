Incidente in A1, autostrada riaperta anche in direzione nord

agenzia

Traffico in sud era ripreso a partire dalle 15:30

FIRENZE, 04 AGO – E’ stata riaperta, poco dopo le 19, la carreggiata nord dell’A1 tra Arezzo e Valdarno, chiusa da stamani a seguito dell’incidente avvenuto intorno alle 11:30 tra Arezzo e Valdarno. Attualmente, spiega Autostrade per l’Italia, nel tratto interessato il traffico in direzione Bologna transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione. In direzione opposta, verso Roma – dove il tratto è stato riaperto intorno alle 15:30, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Incisa e Arezzo. A seguito dell’incidente nel tratto chiuso si è fornata una coda di automobilisti per 5 km che è durata ore: i veicoli sono stati poi fatti uscire nel pomeriggio. “Per tutta la durata dell’evento, Autostrade per l’Italia – spiega Aspi – ha garantito assistenza agli utenti fermi in coda, attraverso la distribuzione di acqua, fornita da due mezzi della viabilità con due operatori impegnati su ciascun mezzo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA