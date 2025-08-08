Incidente in A1, domani i funerali delle tre vittime

agenzia

Le esequie a Terranuova Bracciolini, oggi camera ardente

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO), 08 AGO – Arrivate, dopo i nulla osta dell’autorità giudiziaria, a Terranuova Bracciolini (Arezzo) le salme di Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari, le tre vittime dell’incidente di lunedì 4 agosto sull’Autostrada A1. Sono morti nell’ambulanza su cui viaggiavano è che è stata travolta da un camion fuori controllo. Oggi pomeriggio la camera ardente nella chiesa della Misericordia di Terranuova. Domani i funerali. Quelli di Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23 anni, volontari della Misericordia di Terranuova, si terranno domani alle 10 in piazza Prosperi a Terranuova dove saranno sistemate 2.500 sedie e un palco. Le due bare saranno trasportate a spalla fino al palco, su un tappeto rosso. Invece i funerali di Franco Lovari, 75 anni, il paziente che veniva trasportato con l’ambulanza, si svolgeranno nel pomeriggio, alle ore 15,30, presso la chiesa di Sant’Agata a Campogialli, una frazione poco distante nella piana del Valdarno. Attesa la partecipazione di numerose autorità. E’ confermata la presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani. Domani è anche lutto cittadino e i negozi di Terranuova rimarranno chiusi.

