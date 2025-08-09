Incidente in A1, piazza gremita per i funerali

agenzia

Esequie insieme per due volontari della Misericordia deceduti

TERRANOVA BRACCIOLINI (AREZZO), 09 AGO – Piazza Prospero Prosperi a Terranuova Bracciolini (Arezzo) si è riempita fin dalle prime ore del mattino per l’ultimo saluto a Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23, i due volontari della Misericordia di Terranova morti nell’incidente stradale avvenuto lunedì scorso lungo la corsia nord dell’autostrada in Valdarno. Nell’impatto ha perso la vita anche Franco Lovari, 75 anni: i funerali di quest’ultimo si svolgeranno nel pomeriggio nella frazione terranuovese di Campogialli. Alla cerimonia funebre in piazza, con inizio alle 10, presenti numerose autorità: il governatore nazionale delle Misericordie Domenico Giani, il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, il prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo, il governatore della Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi, il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti. Presenti anche molti sindaci e rappresentanti istituzionali del territorio. La messa è officiata dal vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Andrea Migliavacca, insieme al correttore nazionale delle Misericordie, don Franco Agostinelli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA