Incidente in galleria A7, 6 chilometri di coda

Coinvolti due Tir e un'auto, un ferito lieve

GENOVA, 25 MAR – Un incidente in A7 all’interno della galleria Campora avvenuto stamani sta provocando 6 km di coda tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Secondo le prime informazioni nell’incidente sono coinvolti due tir e un’auto. Una persona è rimasta ferita in modo lieve. Sul posto personale Aspi, Polstrada e mezzi di soccorso. Sempre in A7 coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Per lo stesso motivo in A10 si è formata una coda di 2 km tra Albisola e Celle Ligure. Ancora in A10 coda tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per traffico intenso.

