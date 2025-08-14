Incidente in galleria su A1 Direttissima, morto un autista

agenzia

(V. 'Incidente in galleria, chiuso un tratto...' delle 16.19)

BOLOGNA, 14 AGO – E’ di una persona deceduta il bilancio dell’incidente tra due mezzi pesanti, avvenuto, nel primo pomeriggio, all’interno della galleria Val di Sambro sulla A1 Direttissima, nel Bolognese. A quanto si è appreso c’è stato una tamponamento tra due Tir: a perdere la vita un 58enne modenese che si trovava alla guida del veicolo che, per cause ancora al vaglio, ha tamponato l’autoarticolato che lo precedeva. All’arrivo dei soccorritori l’uomo, rimasto incastrato nelle lamiere dell’abitacolo, era ancora vivo ma è spirato per le lesioni riportate. Non sarebbe ferito, sempre a quanto appreso, l’altro conducente rimasto coinvolto nel sinistro. A seguito dell’incidente, intorno alle 15.30, il tratto compreso tra Badia e l’allacciamento con A1 Milano-Napoli è stato chiuso temporaneamente: al suo interno, con il traffico bloccato, si sono registrati tre chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia ed è stata distribuita acqua agli automobilisti incolonnati.

