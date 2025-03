Incidente in galleria sull’A12, tamponamento tra 2 ambulanze

agenzia

Una delle due trasportava una donna in ospedale

GENOVA, 12 MAR – Due ambulanze si sono tamponate stamani all’ interno della galleria Santa Giulia tra Sestri Levante e Lavagna, in A10. Le ambulanze, una dei Volontari del Soccorso che trasportavano una donna e un mezzo della Croce Rossa di Riva Trigoso che in emergenza doveva raggiungere l’ospedale di Lavagna, si sono tamponate in un tratto in cui si viaggia su un’unica corsia per un cantiere. Oltre alle due ambulanze sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto è intervenuta una terza ambulanza per accompagnare la donna trasportata in ospedale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA