Incidente in moto, muore volontaria dei vigili del fuoco

agenzia

Lo schianto sull'Appennino reggiano, il cordoglio del comando

REGGIO EMILIA, 31 LUG – Incidente mortale nell’Appennino Reggiano lungo la Sp98, sulla Fondovalle tra Viano e Carpineti. A perdere la vita una ragazza di 28 anni, Jessica Lanzi, residente a Luzzara – nella Bassa – molto conosciuta per la sua attività di volontaria della protezione civile e dei vigili del fuoco. Era la coordinatrice della sezione di Carpineti, paese del quale era originaria e membro attivo del distaccamento luzzarese dei vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.40. La giovane era in sella alla sua moto e viaggiava da Carpineti in direzione Viano quando – stando alle prime ricostruzioni – ha urtato lo specchietto di un furgone che proveniva dalla corsia opposta durante un sorpasso. Nel tentativo di rientrare in carreggiata, ha perso il controllo del mezzo ed è finita sotto un altro autocarro sulla corsia corretta di marcia. È morta sul colpo. Sul posto la polizia locale del corpo unico Tresinaro Secchia per i rilievi. Il magistrato di turno Giulia Galfano ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare dinamica, cause ed eventuali responsabilità. “Jessica sempre disponibile e presente sul territorio, ha dedicato parte della sua vita a sostegno della comunità, con attenzione e impegno. In ogni occasione si prestava ad aiutare i colleghi e il prossimo”, la ricordano i Vigili del fuoco. “Il comandante e tutto il comando provinciale di Reggio Emilia si stringe al dolore della famiglia e a tutti i volontari del distaccamento, in questo momento così doloroso”.

