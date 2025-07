Incidente in scooter durante un temporale, morta una giovane

agenzia

Nell'Ascolano. La vittima è una minorenne di origini tedesche

ACQUAVIVA PICENA, 28 LUG – Una ragazza giovanissima è morta in un incidente stradale in provincia di Ascoli Piceno, avvenuto durante un temporale. La vittima, secondo le prime informazioni, è una minorenne di origini tedesche di cui non sono state ancora rese note le generalità: era alla guida di uno scooter durante un violento temporale; alle 11,30, attraversando contrada Fontepezzana tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena, ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra e contro un’auto. Un impatto fatale che le ha causato lesioni irreversibili per le quali nulla hanno potuto i sanitari del 118 giunti subito sul posto insieme ai vigili del fuoco.

