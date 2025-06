Incidente in tangenziale a Napoli, morti due motociclisti

agenzia

Erano a bordo dello stesso mezzo finito contro un altro veicolo

NAPOLI, 27 GIU – Due motociclisti – un uomo e una donna – sono morti in un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale di Napoli. L’impatto si è verificato in direzione di Capodichino, all’altezza dello svincolo ‘Italia 90’. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Secondo i primo accertamenti i due motociclisti erano in sella alla stessa moto che per cause da stabilire è finita contro un altro veicolo. Lungo la direttrice verso da Pozzuoli verso Capodichino si è formata una lunga coda di auto.

