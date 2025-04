Incidente in un cantiere navale a Brindisi, ustionato un operaio

agenzia

Ferito al volto e al braccio un 52enne, prognosi di 25 giorni

BRINDISI, 19 APR – Un operaio 52enne ha riportato ustioni al braccio e al volto in seguito ad un incidente sul lavoro che si è verificato ieri in un cantiere navale a Brindisi. L’uomo è stato soccorso e trasporto nell’ospedale Perrino di Brindisi dove poi è stato ricoverato nel reparto grandi ustioni. A quanto si apprende l’operaio stava eseguendo alcuni interventi sul motore di un’imbarcazione ferma da tempo. I medici, dopo gli accertamenti, hanno stabilito una prognosi di 25 giorni. Sul posto hanno operato i poliziotti della sezione volanti ed i tecnici dello Spesal acquisendo elementi per verificare il rispetto, all’interno del cantiere, delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA