Incidente in una cava, morto un operaio nel Salernitano

agenzia

Aveva 32 anni, è stato travolto da un mezzo di servizio

SALERNO, 25 NOV – Un operaio di 32 anni, di nazionalità straniera, è morto in un incidente sul lavoro a Battipaglia (Salerno) in una cava di estrazione del pietrisco. L’uomo sarebbe stato travolto da un mezzo di servizio, ed è morto dopo il ricovero in ospedale. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, con il supporto del personale dell’Asl di Salerno, per verificare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza.

