Incidente lavoro nel Biellese,donna morta cadendo da cavallo

agenzia

Lavorava in allevamento a Cossato

BIELLA, 26 SET – E’ morta per arresto cardiaco, cadendo da cavallo, nell’allevamento in cui lavorava di Cascina San Grato a Cossato, in provincia di Biella. Questa la ricostruzione dell’incidente avvenuto oggi, in cui ha perso la vita Carola Dettoma, di 24 anni, residente a Lessona. Sul posto è intervenuto il 118, ma le sue condizioni erano troppo gravi. Gli accertamenti del caso sono condotti dai carabinieri di Cossato, dal Nucleo dell’ispettorato del lavoro e dallo Spresal.

