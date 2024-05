Incidente nel Casertano, tra le vittime anche uno studente de “Il Collegio” su Rai2

L'incidente

A Villa Literno, il bilancio è pesantissimo: tre morti

I tre giovani morti nello scontro di Villa Literno, nel Casertano, sono Filomena Del Piano, 20 anni di Aversa; Dimitri Tammaro Iannone, 25 anni, nato in Ucraina e residente a Villa Literno e Robert Badica, 23 anni, nato in Romania e pure lui residente a Villa Literno.Tutti e tre sono morti sul colpo. La tragedia ha provocato sconcerto nel Casertano, dove i tre giovani avevano molti amici: Filomena, in particolare, era figlia di un noto commerciante di Aversa, mentre Dimitri era conosciuto anche per essere stato uno studente de Il collegio, un programma di Rai 2.