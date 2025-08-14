Incidente nel massiccio del Monte Rosa, morti due alpinisti italiani: recuperate le salme

VALLE D'AOSTA

Si trovavano sul Castore. I corpi sono stati scoperti dal Soccorso alpino valdostano. Indagini in corso

Due alpinisti italiani, un uomo e una donna, sono morti a seguito di un incidente sul Castore, nel massiccio del Monte Rosa. I corpi sono stati recuperati nel primo pomeriggio dal Soccorso alpino valdostano.

L’allarme è stato dato questa mattina in seguito al mancato contatto con gli alpinisti, che avevano pernottato al rifugio Quintino Sella. Sono stati individuati durante un sorvolo con l’elicottero. Le salme sono state portate al Champoluc. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Cervinia.

