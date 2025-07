Incidente nel Materano, morto anche il marito della 45enne

agenzia

Aveva 50 anni. Si aggrava il bilancio dello scontro frontale

MATERA, 06 LUG – Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stamani sulla strada provinciale Matera-Metaponto: nell’ospedale Madonna delle Grazie della città dei Sassi è morto anche un uomo di 50 anni, marito della 45enne deceduta all’istante. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente che ha coinvolto due autovetture e in cui sono rimaste ferite altre tre persone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA