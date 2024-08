Incidente stradale in Iraq, quattro militari italiani feriti

agenzia

Il mezzo su cui viaggiavano si è ribaltato. Nessuno è grave

ROMA, 23 AGO – “Quattro militari italiani, impiegati nell’operazione Prima Parthica, a bordo in un Vtlm Lince, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale per cause ancora in corso di accertamento”. Lo rende noto un comunicato dello Stato maggiore della Difesa. L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Erbil, sede del contingente italiano, a Dohuk mentre i quattro militari tornavano da un’attività di servizio nella città di Alqosh. Il mezzo sul quale i quattro viaggiavano si è ribaltato a un centinaio di chilometri a nord di Erbil. Dei quattro militari uno sarebbe illeso, due avrebbero delle leggere ferite alla testa, un quarto, che è stato trasferito a Baghdad, avrebbe riportato problemi ad una scapola. I militari erano coscienti e sono usciti autonomamente dal mezzo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente anche se, da un primo esame, sembrerebbe che il ribaltamento sia stato provocato da un dosso della strada.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA