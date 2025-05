Incidente stradale nel Viterbese, morti marito e moglie

agenzia

A Tarquinia, l'uomo alla guida ha perso il controllo dell'auto

ROMA, 04 MAG – Un uomo e una donna originari di Capalbio hanno perso la vita a seguito di un incidente automobilistico, avvenuto oggi pomeriggio sulla ST1 Aurelia, nei pressi di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Da quanto appreso, l’uomo per cause da accertare avrebbe perso il controllo della macchina su cui viaggiava insieme alla moglie. Il veicolo sarebbe poi finito fuori strada urtando violentemente un muro. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due. Presenti anche la polizia stradale i vigili del fuoco.

