Incidente stradale, un morto a Foggia

agenzia

Finito contro spartitraffico dopo scontro con auto

FOGGIA, 06 LUG – Un uomo, non ancora identificato, è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Foggia. A quanto si è appreso era alla guida di un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, avrebbe prima urtato un’altra autovettura e poi avrebbe finito la corsa contro lo spartitraffico. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia locale che stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per verificare l’esatta dinamica dell’accaduto.

