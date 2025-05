Incidente su Grande raccordo anulare di Roma, traffico bloccato

agenzia

Anas, al km 24,7 'ribaltamento di un mezzo pesante'

ROMA, 06 MAG – A causa del ribaltamento di un mezzo pesante, sul Grande Raccordo Anulare di Roma il traffico è temporaneamente bloccato al km 24,700, in carreggiata interna. Uscita obbligatoria al km 19,000 in complanare. Chiuso momentaneamente lo svincolo della Roma-Firenze che immette in carreggiata interna. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Lo rende noto un comunicato di Anas.

