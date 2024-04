Incidente sul bus della gita, due bimbe medicate sul posto

agenzia

A Pont-Saint-Martin, nessun ferito grave

AOSTA, 22 APR – Disavventura a lieto fine per diversi bambini della scuola primaria di Pont-Saint-Martin (Aosta) durante il trasferimento in autobus al vicino Forte di Bard per una gita in giornata. Stamane il mezzo pesante su cui i piccoli viaggiavano si è scontrato con un altro veicolo. Le insegnanti hanno quindi fatto scendere gli alunni e hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. “Due bambine che avevano ricevuto dei frammenti di vetro addosso sono state subito soccorse” dagli operatori sanitari e medicate sul posto, spiegano dall’Istituzione scolastica ‘Elio Reinotti’. Gli alunni sono stati tranquillizzati dai docenti e nel frattempo è arrivato un autobus sostitutivo. “Tutto si è risolto al meglio, tutti i bambini hanno potuto partecipare all’evento in corso al Forte di Bard”, dove si celebra la Giornata della terra con una serie di iniziative per le scuole.

