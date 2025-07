Incidente sul lavoro in cantiere nel Parmense, grave un 63enne

agenzia

E' accaduto nella prima mattinata a Selvanizza di Palanzano

Un incidente sul lavoro è avvenuto intorno 6,30 a Selvanizza, nel Comune di Palanzano, in provincia di Parma. Ferito un operaio di 63 anni in un cantiere su strada della Torre (la statale Massese): secondo una prima ricostruzione l’uomo è rimasto schiacciato durante le operazioni di scarico di alcune tegole. L’elicottero del 118 ha portato l’operaio all’ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni sono giudicate gravi. Sul posto i carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro dell’Azienda Usl di Parma: avviate le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

