Incidente sul lavoro in caseificio oristanese, muore 70enne

agenzia

E' caduto da cinque metri, sul posto 118 e carabinieri

ORISTANO, 20 MAG – Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio in un caseificio sulla strada statale 131, all’altezza di Marrubiu (Oristano). La vittima è un uomo di circa 70 anni: era impegnato in un intervento all’esterno, nel piazzale davanti allo stabile. La tragedia è avvenuta verso le 16: fatale una caduta da circa quattro-cinque metri. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l’uomo era dolorante ma cosciente. Le sue condizioni, però, si sono presto aggravate: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dell’equipe medica del 118. Sul posto anche i carabinieri per ascoltare le persone presenti al momento dell’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA