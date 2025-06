Incidente sul lavoro in una riseria, ferito uomo di 50 anni

agenzia

Con frattura esposta caviglia, un uomo trasportato a Cto Torino

MORANO SUL PO, 12 GIU – In una riseria di Morano sul Po (Alessandria) è avvenuto un incidente sul lavoro, per il quale è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118. Dalle prime informazioni – come fatto sapere in una breve nota dell’ufficio stampa della centrale operativa – un uomo di 50 anni ha riportato la frattura esposta della caviglia. È stato trasportato in elicottero, in codice giallo, al Cto di Torino. Sul posto anche vigili del fuoco, Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) e carabinieri per ricostruire cause ed esatta dinamica di quanto accaduto.

