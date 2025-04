Incidente sul lavoro nel Foggiano, muore un 59enne

agenzia

E' precipitato da un ponteggio alto circa sette metri

APRICENA, 23 APR – Un uomo di 59 anni, Nicola Marino, è morto in un incidente sul lavoro dopo essere caduto da un ponteggio alto circa sette metri all’interno di un’azienda di lavorazione del marmo nella quale lavorava come guardiano. La vittima aveva un contratto di lavoro come misura alternativa alla detenzione. Dell’incidente – avvenuto ieri pomeriggio lungo la provinciale 89, ad Apricena, nel Foggiano – si è avuta notizia oggi. A quanto si apprende ai legali della famiglia della vittima, gli avvocati Cosimo Damiano Cirulli e Maurizio Iocola, l’uomo ha riportato profonde fratture al cranio. A dare l’allarme sarebbe stato un collega che avrebbe udito un tonfo e sarebbe accorso in soccorso del 59enne, ormai deceduto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri che stanno stabilendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

