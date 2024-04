Incidente sul lavoro nel Senese, in mille ai funerali del 23enne

agenzia

Feretro accompagnato da un corteo di moto, passione del giovane

CORTONA (AREZZO), 21 APR – “Quello che è successo è una vera tragedia ma Manuel ora è nel regno dei cieli”. Così oggi il parroco della chiesa delle Chianacce nel comune di Cortona (Arezzo) don Luigi Cancellieri nell’omelia per i funerali di Manuel Cavanna, il 23enne, meccanico professionista in una ditta di Centoia nel Cortonese, vittima di un infortunio sul lavoro venerdì scorso a Tre Berte, nel comune di Montepulciano (Siena), mentre lavorava a un rimorchio agricolo. Chiesa e piazzale hanno ospitato un migliaio di persone che si sono strette intorno ai genitori, la sorella e il nipotino di Manuel. Tutti presenti i 240 abitanti di Chianacce e gli amici delle frazioni vicine dove Manuel era molto conosciuto. Anche il sindaco di Cortona Luciano Meoni era presente al funerale come segno di vicinanza alla famiglia da parte dell’amministrazione. Toccanti le parole dell’amico d’infanzia Leo: “Le nostre passioni erano la pesca e la moto ci bastava questo per essere felici”. A fine funerale il feretro è stato accompagnato da un corteo di moto che hanno ‘sgasato’, fino al vicino cimitero di Farneta dove il giovane sarà tumulato.

