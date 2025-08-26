Incidente sulla Pontina, ripristinata viabilità verso Roma

agenzia

Anas, il traffico è stato sbloccato

ROMA, 26 AGO – E’ stata ripristinata la viabilità sulla ‘Pontina’ in direzione Roma, dove per un incidente la circolazione si era bloccata e si erano formate code. Adesso il traffico è stato sbloccato, informa l’Anas. L’incidente stradale, sulla strada statale 148 ‘Pontina’, si era verificato al km 26,500, a Roma. Nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, si sono registrati due feriti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

