Incidente sulla Pontina, traffico bloccato e code verso Roma

agenzia

Due feriti, sul posto squadre Anas e forze dell'ordine

ROMA, 26 AGO – A causa di un incidente stradale, traffico bloccato con code, in direzione Roma, sulla strada statale 148 “Pontina”, al km 26,500, a Roma. Nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, si registrano due feriti. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Lo rende noto Anas in una nota.

