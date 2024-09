Incidente sulla SS51 di Alemagna nel Bellunese, un morto

agenzia

Anas chiude la statale nei pressi di Perarolo di Cadore

VENEZIA, 02 SET – Un uomo è morto e un ragazzino minorenne è rimasto ferito in un incidente avvenuto alle 10:15 che ha coinvolto tre automobili e un mezzo pesante sulla Statale 51 “di Alemagna”, a Perarolo (Belluno). I vigili del fuoco, accorsi da Pieve di Cadore e dalla centrale di Belluno con un’autopompa e l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi mentre il personale sanitario del Suem 118 ha preso in cura il ragazzo rimasto ferito, elitrasportato in ospedale. Il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo, che viaggiava insieme al minore. Illesi i passeggeri delle altre due auto e del camion. Ancora in corso rilievi della polizia stradale per ricostruire la dinamica del sinistro. sul posto personale dell’Anas. La circolazione stradale è stata interrotta.

