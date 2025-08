Incidente sull’A1: l’autostrada riaperta in direzione sud

agenzia

Segnalate code fino a 8 km

FIRENZE, 04 AGO – E’ stata riaperta l’autostrada A1 in direzione sud dopo la chiusura in entrambe le direzione tra Arezzo e Valdarno a causa di un incidente stradale verificatosi intorno alle 11:30. La riapertura della carreggiata verso Roma è avvenuta verso le 15:30. L’autostrada resta sempre chiusa al momento in direzione Bologna. Attualmente, spiega sempre Aspi, “il traffico all’interno del tratto chiuso è bloccato e si registrano 5 km di coda. Sempre in direzione Bologna, si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo per l’uscita obbligatoria ad Arezzo. Invece, in direzione Roma, il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda nel tratto compreso tra Incisa e Valdarno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA