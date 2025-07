Incidente sull’A1, morta anche la bimba

agenzia

Gravissima la madre della piccola

FIRENZE, 16 LUG – E’ morta la bambina di 4 anni coinvolta nell’incidente ieri nella galleria di Base dell’A1, nel Fiorentino. Nell’incidente sono deceduti i nonni e la zia materna della bambina. La madre è ricoverata in terapia intensiva a Careggi, in condizioni molto gravi. La famiglia, residente a Gravellona Toce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, viaggiava su una Panda che per cause da chiarire si è bloccata in corsia di marcia venendo poi travolta da un camion. Il decesso è stato dichiarato intorno alle 18 dopo la conclusione dell’accertamento di morte cerebrale, iniziato ore fa, da parte dei sanitari dell’ospedale pediatrico Meyer dove ieri la piccola era stata ricoverata in condizioni molto gravi. Purtroppo, nonostante tutte le cure dei sanitari del Meyer che la hanno assistita, la bambina è deceduta per le conseguenze del trauma riportato.

