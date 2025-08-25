Incidente sull’A14, chiuso tratto tra Lanciano-Val di Sangro

agenzia

Traffico bloccato e 3 km di coda in aumento

PESCARA, 25 AGO – Dalle 13 sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara, a causa di un incidente che è avvenuto all’altezza del km 419. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale, il personale della Direzione del settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, e i sanitari del 118 che sono arrivati con due ambulanze, una auto medica e l’elisoccorso. A causa dell’incidente il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda, in aumento, in direzione di Pescara. Autostrade per l’Italia comunica che chi viaggia verso Pescara deve uscire a Val di Sangro e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare sulla A14 al casello di Lanciano.

