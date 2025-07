Incidente tra più mezzi in A1 nel Fiorentino, tra feriti 12enne

agenzia

Coinvolti autocaravan e 3 camion. Traffico bloccato: 10 km coda

FIRENZE, 18 LUG – Un incidente verificatosi intorno alle 14:30 lungo l’A1 in direzione Roma, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, ha coinvolto tre mezzi pesanti e un autocaravan sul quale viaggiava una famiglia olandese di quattro persone. La squadra dei Vigili del fuoco giunta sul posto, secondo quanto si spiega, ha estratto una dodicenne dall’autocaravan: la bambina era rimasta incastrata con una gamba tra il seggiolino e il cruscotto ed è stata affidata al personale medico. Sul posto fatto intervenire anche l’elicottero regionale Pegaso 2 per il soccorso sanitario. Intanto Aspi sul proprio sito segnala che il traffico in direzione sud è bloccato, con code di 10 km. Si registrano inoltre code di 5 km in carreggiata opposta, quindi verso Firenze, per curiosi.

