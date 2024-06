Incidente tra tir e cantieri, code in A26

agenzia

Fino a 11 chilometri, poi in diminuzione

GENOVA, 30 MAG – Mattinata difficile in A26 dove un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti ha bloccato il traffico poco dopo le 9. È successo in corrispondenza di uno scambio di carreggiata nella galleria Castello, nel tratto tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Si tratta di un tamponamento tra due camion, per fortuna senza feriti. Gravi invece le conseguenze sul traffico: Autostrade segnala una coda di 8 chilometri in direzione Nord, ha toccato gli 11 chilometri. Coda di 5 chilometri anche tra il bivio A26 e la diramazione A7 Milano-Genova e Ovada per lavori.

