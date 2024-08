Incidenti sul passante di Mestre, code da Padova verso Venezia

agenzia

Per viabilità veneta previsioni da 'bollino rosso'

VENEZIA, 10 AGO – Previsioni da bollino rosso per traffico intenso confermate sulla rete di Concessioni Autostradali Venete, con rallentamenti e code a tratti, pur senza disagi prolungati, riscontrati nella mattinata. Due incidenti senza feriti hanno rallentato l’esodo dei vacanzieri in particolare sul Passante di Mestre, in direzione Trieste: alle 10.30 si sono registrati tre chilometri per un tamponamento tra tre veicoli avvenuto al chilometro 401 est, nel territorio di Mogliano Veneto (Treviso), tra gli svincoli di Preganziol e della A27 Venezia-Belluno. Coinvolti un camper e due auto, nessun ferito tra gli occupanti. In precedenza, sullo stesso tratto, al chilometro 402, un altro tamponamento aveva coinvolto un mezzo pesante e un’auto, anche in questo caso senza feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli ausiliari della viabilità di CAV, coordinati dal centro operativo di Mestre, in servizio di presegnalazione code e assistenza. Alle 12.00 il traffico risulta intenso su tutta la rete. Code a tratti sono segnalate in A4 tra Padova Est e il Bivio A4/A57 Dolo in direzione Trieste e in uscita alla barriera di Mestre.

