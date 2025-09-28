Indagati una decina di manifestanti pro Gaza a Brescia

agenzia

Effettuate perquisizioni, accusati di lesioni e resistenza

BRESCIA, 28 SET – Una decina di persone legate al mondo antagonista di Brescia è stata indagata e perquisita all’alba su disposizione della Procura di Brescia nell’ambito delle indagini sugli scontri avvenuti tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo Pro Pal di lunedì scorso per le vie del centro città. Gli antagonisti sono tutti indagati per lesioni, resistenza e altri reati legati a ordine pubblico e il Questore di Brescia ha disposto nei loro confronti alcuni provvedimenti che vanno dal Daspo al foglio di via. Tra i coinvolti non ci sono minorenni. Potere al Popolo Brescia ha espresso “totale solidarietà” nei confronti dei giovani perquisiti questa mattina e, in una nota, parla di “atto di pura intimidazione verso ragazze e ragazzi che hanno partecipato alle mobilitazioni contro il genocidio a Gaza”. “Famiglie intere si sono viste invadere la casa alla ricerca di chissà cosa, senza che venisse trovato nulla – si legge ancora nel comunicato – mentre ora si paventano Daspo e denunce”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA