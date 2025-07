Indagine Pesaro, Esposto in Procura per l’interrogatorio

agenzia

Avvocato: "nessuna dichiarazione. Caso mediatico, c'è pressione"

PESARO, 26 LUG – Al via gli interrogatori dei 24 indagati nel caso degli affidamenti del Comune di Pesaro, nella passata legislature, finiti nel mirino della Procura. Il primo ad essere stato ascoltato, stamattina intorno alle 10, è Stefano Esposto, a capo delle associazioni no profit Opera Maestra e Stella Polare, che avrebbero ricevuto affidamenti comunali, tra il 2019 e il 2024, per circa 509 mila euro. Ai cronisti che attendevano fuori dal Tribunale, il legale dell’indagato non ha detto se il suo assistito abbia parlato con i pm o abbia presentato solo una memoria. “Il mio assistito non vuole rilasciare dichiarazioni, siamo ancora in fase d’indagine e vogliamo vedere i documenti prima di poter parlare – ha risposto ai cronisti, all’uscita del Tribunale, Gherardo Saragoni Lunghi, legale di Esposto -, quando finiranno le indagini avrete i documenti, che saranno resi pubblici, e leggerete tutto. Questo non è un procedimento penale come gli altri – ha sottolineato l’avvocato – poiché ha molto risonanza mediatica e dunque c’è pressione intorno a questo caso. Il procedimento va svolto nel tribunale, la giustizia farà il suo corso”.

