Indagini su straniero morto ricovero in ospedale Perugia

Rilievi polizia, non emersi segni di violenza

PERUGIA, 25 DIC – Uno straniero è morto a Perugia poco dopo il ricovero in ospedale dopo essere stato soccorso per essere trovato a terra nella zona di Monteluce, non lontano dal centro. Sono in corso indagini da parte della polizia. Sul corpo – in base ai primi rilievi – non sono stati trovati segni di violenza. Tra le ipotesi quella che il giovane possa essere caduto sotto l’effetto dell’alcol procurandosi una ferita alla testa. I rilievi vengono condotti dalla squadra mobile e dalla polizia scientifica.

