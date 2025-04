Individuato agente Milano con giubbotto della destra polacca

agenzia

Approfondimenti della questura per valutare azioni disciplinari

MILANO, 14 APR – È stato individuato l’operatore della Polizia di Stato in servizio in un Commissariato di Milano che, indossando un giubbino nero con la scritta in polacco ‘Narodowa Duma’, ha partecipato ai servizi di ordine pubblico, durante la manifestazione che si è tenuta a Milano sabato scorso, La questura di Milano sta approfondendo la vicenda per poi valutare eventuali responsabilità disciplinari a carico dell’agente. L’altro dei due poliziotti ritratti nelle immagini, diventate virali, dei disordini durante la manifestazione Propal a Milano, ha raccontato invece che la felpa con l’effige di un toro che portava durante i tafferugli appartiene a una palestra da lui frequentata: la CrossFit di Paderno Dugnano (Milano). Entrambi i poliziotti, anche quello che indossava una felpa con simboli dell’estrema destra polacca appartengono a uno dei commissariati milanesi, non al reparto Mobile. La Questura di Milano ha avviato un’indagine interna.

