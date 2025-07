Individuato Dna di Kaufmann sul sacco che copriva Anastasia

agenzia

Tracce genetiche ricostruite attraverso il profilo della figlia

ROMA, 11 LUG – Sui reperti trovati ed esaminati dalla Polizia Scientifica, nell’ambito dell’indagine sui delitti di Villa Pamphili, è stato isolato un profilo genetico maschile che per metà è riconducibile a quello di Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato dalla Procura del duplice omicidio. Delle risultanze investigative scrive oggi il Messaggero. In base a quanto emerso dall’attività di analisi su alcuni oggetti, a cominciare dal telo nero sotto il quale è stato trovato il cadavere di Anastasia Trofimova, gli investigatori, comparando il Dna della piccola Andromeda, la bimba di 11 mesi strangolata da 48enne, hanno isolato un profilo genetico che per metà è corrispondente a quello della figlia del cittadino americano che proprio oggi verrà estradato in Italia dalla Grecia dove è stato arrestato il 13 giugno scorso. “Si tratta di tracce biologiche miste – si legge sul quotidiano romano – saliva e sangue”. Tramite un percorso deduttivo gli inquirenti hanno, quindi, un elemento probatorio che avvalora la tesi del duplice omicidio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA