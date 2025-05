Infermiera aggredita al Pronto soccorso, arrestato un 31enne

agenzia

In preda a alcol e droga le ha sferrato un calcio alla schiena

OLBIA, 22 MAG – Un uomo di 31 anni, di origine tunisina, è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Olbia per aver aggredito un’infermiera dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Il fatto è avvenuto ieri notte all’interno del Pronto soccorso della struttura sanitaria. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stato il personale di turno, allarmato dallo stato di escandescenza del 31enne che, durante gli accertamenti sanitari e sotto effetto di alcol e droga, si dimenava e inveiva contro il personale medico al lavoro. L’uomo, in preda a un eccesso d’ira, ha sferrato un calcio nei confronti dell’infermiera, colpendola alla schiena. Dopo l’arresto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dei carabinieri, a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in attesa delle successive disposizioni dell’autorità giudiziaria. Il 31enne tunisino è difeso d’ufficio dall’avvocata Maria Caterina Pisano.

