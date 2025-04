Infermiera aggredita al Pronto soccorso, sospetta frattura

agenzia

Arrestata una donna presso l'ospedale della Spezia

LA SPEZIA, 29 APR – Una donna è stata arrestata lunedì pomeriggio dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito un’infermiera al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi di due altre infermiere e avrebbe provocato una contusione a una spalla con sospetta frattura della clavicola dell’infermiera. A intervenire per prima una poliziotta in servizio presso il presidio di Polizia presente all’interno dell’ospedale, che ha successivamente chiamato i rinforzi. La donna è stata posta ai domiciliari e processata questa mattina per direttissima.

