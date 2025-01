Infermiera aggredita da familiari paziente in ospedale a Napoli

agenzia

Quarto episodio di violenza da inizio anno in strutture Asl Na1

NAPOLI, 07 GEN – Ennesima aggressione ieri sera all’ospedale San Paolo di Napoli ai danni di un’infermiera. Erano le 23.30 circa – riferisce Nessuno tocchi Ippocrate – quando al pronto soccorso dell’ospedale flegreo, accompagnato dal 118, si è presentato un paziente in stato di agitazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Al seguito sono giunti i parenti i quali, pensando che l’infermiera di triage stesse filmando la scena con il telefonino, hanno cominciato a minacciarla di morte rompendo tutto quello che avevano a portata di mano. A quel punto sono stati allertati i carabinieri, i quali hanno identificato i responsabili e hanno constatato che l’infermiera non stava filmando nulla e che nella memoria del suo cellulare non c’era alcun video. Per le strutture ricadenti nell’Asl Napoli 1 Centro, si tratta della quarta aggressione in sei giorni. Ritmi impressionanti – si fa notare – e mai registrati dalla nostra associazione.

