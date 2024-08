Infermiera aggredita durante una visita a domicilio in Maremma

agenzia

Dal figlio della paziente da cui si era recata dopo un diverbio

MANCIANO (GROSSETO), 14 AGO – Un’infermiera che lavora al distretto ospedaliero di Manciano (Grosseto), in Maremma, è stata aggredita durante una visita a domicilio. L’operatrice, da quello che è stato ricostruito dai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda, si era recata, dopo essere stata chiamata, all’abitazione del paziente per prestare la terapia domiciliare, quando è scoppiato un diverbio tra il figlio della paziente e la stessa operatrice. La donna sarebbe stata presa per il collo e trascinata in casa. L’uomo avrebbe poi lasciato l’abitazione. E’ stata proprio l’infermiera a chiamare i soccorsi per chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Manciano e l’ambulanza del 118. L’infermiera non ha comunque avuto bisogno delle cure mediche. Ha però sporto denuncia ai carabinieri.

