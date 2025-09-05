Infermiera del pronto soccorso di Ferrara aggredita da 2 ragazzi

agenzia

Colpita a volto da paziente 16enne e con un calcio dalla sorella

BOLOGNA, 05 SET – Un’infermiera del pronto soccorso dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara è stata aggredita da un paziente minorenne e da sua sorella 18enne nelle prime ore di ieri, riportando – oltre allo shock – lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Per l’episodio la ragazza è stata arrestata e poi rimessa in libertà, mentre il fratello 16enne è stato denunciato. L’aggressione è iniziata quando in pronto soccorso è arrivato il ragazzo in ambulanza, in preda a un forte stato di agitazione psicofisica. Durante la visita negli ambulatori il 16enne ha iniziato a strappare la strumentazione per la misurazione dei parametri vitali, facendola cadere a terra. Poi ha aggredito l’infermiera, insultandola e colpendola al volto, e ha sputato anche sul medico di turno. Scossa e impaurita, a quel punto l’infermiera sarebbe uscita dall’ambulatorio ma si sarebbe imbattuta nella sorella diciottenne del ragazzo, che avrebbe inveito nei suoi confronti e l’avrebbe colpita con un calcio. A sedare l’aggressione i carabinieri della Sezione Radiomobile di Ferrara, insieme al padre dei ragazzi. La 18enne è stata dichiarata in arresto per lesioni personali a esercente la professione sanitaria. Al termine degli accertamenti è stata rimessa in libertà come disposto dalla Procura estense, mentre per il fratello 16enne è scattata una denuncia alla Procura per i minorenni di Bologna per la medesima ipotesi di reato della sorella e per oltraggio a pubblico ufficiale.

