Infermiere e autista 118 presi a pugni da uomo appena soccorso

agenzia

Episodio la scorsa notte a Manduria. Altra aggressione in Puglia

MANDURIA, 10 SET – Un’altra aggressione ai danni del personale sanitario si è verificata nelle ultime ore in Puglia. L’episodio è accaduto la notte scorsa a Manduria, in provincia di Taranto, dove un autista-soccorritore del 118 e l’infermiere a bordo dell’ambulanza sarebbero stati picchiati da un uomo che stavano tentando di soccorrere. La notizia è riportata dai media locali. Un nuovo episodio che si aggiunge all’aggressione ad un medico-urologo dell’ospedale di Casarano da parte di un paziente e dei tre casi di aggressione a sanitari e vigilanti registrati nel giro di 5 giorni al policlinico riuniti di Foggia. A Manduria l’aggressione è avvenuta nella piazza centrale del paese. Secondo quanto riferito, il gestore di un locale avrebbe chiamato il 118 dopo aver notato un uomo privo di sensi sul marciapiede. Una volta giunti sul posto con l’ambulanza, infermiere e autista sarebbero intervenuti per soccorrere il malcapitato, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza. Ma l’uomo si sarebbe mostrato subito aggressivo. Invitato a salire sul mezzo avrebbe reagito scagliandosi contro di loro e colpendoli con pugni e calci. A quanto si apprende, l’infermiere è svenuto, mentre l’aggressore si è inizialmente dileguato. I due uomini dell’equipaggio del 118 sono stati medicati al pronto soccorso e dimessi con una prognosi di 5 giorni. Successivamente i carabinieri avrebbero registrato le generalità dell’aggressore, facendo scattare la denuncia.

