Influencer denuncia, insultata con parole razziste a Milano

agenzia

Il racconto su TikTok, 'nel 2025 non deve più succedere'

MILANO, 18 AGO – Insultata con termini razzisti per strada a Milano: è la denuncia dell’influencer Naomi Akano, che su TikTok ha raccontato quanto le è successo qualche giorno fa. “Stavo tranquillamente camminando per strada e facendomi gli affari miei, quando – è il racconto della giovane, molto seguita sui social – vedo in lontananza quest’uomo che già dall’inizio mi stava guardando con un’aria strana e minacciosa… avevo le cuffiette, ma quando mi avvicino a lui, decido di abbassare la musica. Non appena incrociamo gli sguardi, quello che mi dice è ‘guarda ‘sta n…’, io mi tolgo subito le cuffiette e gli chiedo di ripetere quello che ha detto, lui mi dice ‘n…’ un’altra volta, io in quel momento inizio a bollire e decido di iniziare a riprenderlo, nonostante comunque avesse un’aria minacciosa e ammetto che avevo anche un po’ di paura. Era da anni che non mi succedeva una cosa del genere, ci sono rimasta veramente male e senza parole… Nel 2025 – sottolinea – non possono succedere cose del genere! Non va bene”. La giovane ha poi reagito all’aggressione verbale, minacciando l’uomo che stava filmando di chiamare la polizia e obbligandolo a chiederle scusa per il razzismo delle sue parole, parole che – ricorda la giovane – si sente ripetere da quando è piccola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA